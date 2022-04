Unterstützung bei Verkehrswende für Mülheim

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM) ist ein Unterstützungsnetzwerk, das Kommunen berät und begleitet. Das Ziel: attraktive Mobilitätsangebote für "lebendige, sichere und gesunde Kommunen" zu schaffen. Mittlerweile arbeiten 280 Städte und Gemeinden in NRW im Netz zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto in vernetzte Angebote mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen, heißt es. Gefördert wird die Arbeit vom Land. Drei regionale Koordinierungsstellen betreuen die Mitglieder vor Ort und sind jeweils bei den Verkehrsverbünden der Region angesiedelt. Bei uns ist das der VRR. Er verspricht auch Hilfe bei der finanziellen Förderung von nachhaltigen Mobilitätsprojekten.