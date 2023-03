Unternehmer will Galeria-Filialen erhalten

Das berichtet die WAZ. Der Geschäftsführer einer Textilhandelskette kündigte an, dass er ausdrücklich die großen Filialen in Dortmund und Essen im Blick hat. Man sei auch schon mit den Eigentümern der Immobilien in Verhandlungen eingestiegen. Offenbar ist auch bei anderen Filialen noch nicht das letzte Wort gesprochen. Hinter den Kulissen sollen weitere Gespräche mit den Eigentümern laufen, um besser Miet-Konditionen auszuhandeln. Am Montag hatte Galeria Karstadt Kaufhof angekündigt, 52 seiner Filialen zu schließen. Dazu gehören auch die Häuser in Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und eines der beiden in Duisburg. Das letzte Wort hat die Gläubigerversammlung. Sie wird am 27. März den Insolvenzplan beschließen.