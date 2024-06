Galeria startet Ausverkauf in Filialen

Das Ziel ist, dass bis zum Schließungstag Ende August alle Waren verkauft sind. In der Filiale im Limbecker Platz arbeiten noch mehr als hundert Menschen. Sie können teils in andere Häuser wechseln oder auch möglicherweise in eine Transfergesellschaft. Auch in Wesel ist im Kaufhof der Abverkauf gestartet, obwohl das Aus für die Filiale noch nicht völlig besiegelt ist. Gibt es keine Einigung mit dem Vermieter, ist auch hier Ende August Schluss. Letzten Monat hatte die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof das Aus für 16 Filialen beschlossen. Die im Oberhausener Westfield Centro und die im Mülheimer Rhein Ruhr Zentrum bleiben.