Unternehmen sollen mehr auf Inklusion setzen

Aktuell sind in Mülheim 398 Menschen arbeitslos gemeldet, die eine Schwerbehinderung haben. Darauf macht die Agentur für Arbeit heute, am internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, aufmerksam. Sie sind wertvoll für den Arbeitsmarkt und sollten nicht aus dem Blick verloren werden, heißt es in einer Mitteilung.