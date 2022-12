Unternehmen setzen stärker auf Weiterbildung

Im zu Ende gehenden Jahr 2022 haben dort wieder rund 900 Arbeitnehmer in Präsenz an Seminaren teilgenommen. Das waren so viele, wie vor der Pandemie. Dazu kommen aber jetzt noch viele Teilnehmer, die sich online weiterbilden lassen. Wegen des Corona-Lockdowns hat das "Haus der Unternehmer" technisch aufgerüstet, um Online-Seminare anbieten zu können. Diese Möglichkeit wird auch ohne Lockdown weiter gut angenommen und hat in diesem Jahr für über 400 weitere Seminarteilnehmer gesorgt. Vor allem in Kommunikation, Führung und Arbeitsrecht lassen Mülheimer Unternehmen ihre Mitarbeiter weiterbilden.