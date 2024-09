Fachmesse für künftige Busfahrerinnen

Das Jobcenter Mülheim beteiligt sich einer Fachmesse, die mehr Frauen für den Job am Steuer eines Busses begeistern soll. "Frauen geben Gas" heißt die Messe, die am 10.Oktober in Oberhausen auf dem Geländer der städtischen Verkehrsbetriebe (STOAG) laufen wird. Organisiert wird die Fachmesse von den Jobcentern Mülheim, Oberhausen und Essen sowie Weiterbildungs-Initiativen.

