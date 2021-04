Unternehmen arbeiten weiter an Digitalisierung

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie in kleinen und mittleren Unternehmen in NRW aus - vor allem was Investitionen, Digitalisierung und das Arbeiten an neuen Ideen angeht? Das hat jetzt das Mülheimer Zentrum für Innovation und Technik in NRW (Zenit) untersucht.

© Ulf Gähme - Fotolia