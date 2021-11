Unfall führte zu Staus

Nach einem Verkehrsunfall musste am Abend der Bereich Denkhauser Höfe / Eichholzstraße zeitweise gesperrt werden. Dadurch hatte es Staus und Verspätungen im ÖPNV gegeben. Laut Feuerwehr waren gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten musste von Einsatzkräften aus seinem Auto befreit werden. Beide Autofahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.





© EKH-Pictures - stock.adobe.com