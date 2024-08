Unbekannte brechen Geldautomat in Mintard auf

In Mülheim haben in der letzten Nacht (14.8.) Unbekannte einen Geldautomaten aufgebrochen. Gegen 22.30 Uhr bemerkte laut Polizei eine Zeugin, wie sich Unbekannte an einem Automaten auf der Mintarder Dorfstraße zu schaffen machten.

© Martin Möller / Funke Foto Services (Symbolfoto)