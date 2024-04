Unbefristete Streiks bei Ruhrbahn in Vorbereitung

Auswertungen für einzelnen Nahverkehrsbetriebe liegen nicht vor. Es ist also nicht bekannt, wie viele Gewerkschaftsmitglieder in Oberhausen / Mülheim für die sogenannten Erzwingungsstreiks votiert haben. Ver.di plant, die Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe in den kommenden Tagen zu Streiks aufzurufen. Genaue Pläne werden gerade noch ausgearbeitet. Wir sind aber auch weiterhin gesprächsbereit, heißt Richtung Arbeitgeber. Die Gewerkschaft fordert u.a. Entlastungstage, Zulagen für Wechselschichten oder 100 Prozent Jahressonderzahlung. Der Nahverkehr müsse dringend bessere Arbeitsbedingungen bekommen.