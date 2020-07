Unangemessen hohes Gehalt

Beide sollen am Aufsichtsrat vorbei mehrfach das Gehalt der Geschäftsführerin erhöht haben, auf jährlich 200.000 Euro brutto plus 100.000 Euro für die Altersvorsorge. Das sei unangemessen und den beiden auch bewusst gewesen. Zurzeit läuft am Landgericht Duisburg schon ein Zivilverfahren gegen die beiden. Hier geht es um noch größere Summen als in der Anklage der Staatsanwaltschaft.