Drogenbosse aufgestöbert - Haftbefehle vollstreckt

Beide waren international zur Fahndung ausgeschrieben. Die Festnahme in Madrid hat der Essener Zoll koordiniert. Die Verhaftung selbst haben Einsatzkräfte der Guardia Civil durchgeführt. Bereits im Oktober letzten Jahres wurden in Deutschland, Belgien, Spanien und den Niederlanden 10 Verdächtige festgenommen. Die Zollfahnder haben in diesem Zusammenhang bei Razzien u.a. fast 300 Kilogramm Drogen gefunden, darunter mit Cannabis versetzt Süßigkeiten, außerdem 430.000 Euro Bargeld, Gold, Luxusuhren, Waffen, Munition und Sprengstoff. Der in Madrid festgenommene Deutsche sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf seine Auslieferung. Der in Georgien festgenommene Deutsch-Iraker ist bereits ausgeliefert.