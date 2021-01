Umzug von Düsseldorf nach Mülheim

Ein Neubau ist nicht geplant. Auf dem Gelände in Mülheim sitzen schon mehrere Mannesmann-Gesellschaften. Dazu gehört zum Beispiel Salzgitter Mannesmann Grobblech mit seinem großen Blechwalzwerk. Die Handelsgesellschaft von Mannesmann war 1958 in Düsseldorf gegründet worden. Jetzt verlässt sie ihren langjährigen Standort, um in Mülheim näher an die Konzerntöchter zu rücken.