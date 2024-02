Mannesmann-Unternehmen bekommt neuen Eigentümer

Es geht für 135 Millionen Euro an die italienische Cogne Acciai Speciali. Das hat Salzgitter heute (20.02.) mitgeteilt. Der Deal steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Behörden. Cogne stellt verschiedene Metalle unter anderem für die Autoindustrie und die Energiewirtschaft her. MST war im Jahr 2000 zusammen mit den Mannesmannröhren-Werken zur Salzgitter AG gekommen. MST hat eigenen Angaben zufolge rund 1.000 Beschäftigte weltweit, davon 260 an den beiden deutschen Standorte Remscheid und Mülheim. (mit dpa)