Große Protestkundgebung der Stahlmitarbeiter in Duisburg

Stattdessen ruft die IG Metall ab 10 Uhr alle Beschäftigten des größten deutschen Stahlherstellers auf, sich an der öffentlichen Protestkundgebung vor der Steel-Hauptverwaltung in Duisburg zu beteiligen, teilt der Betriebsrat mit. Auch die Landtagsfraktion der SPD will, laut Handelsblatt, vor Ort dabei sein. Hintergrund ist der geplante Kapazitätsabbau und der beschlossene Einstieg eines Energieunternehmens in den Konzern mit 20 Prozent. Die Nachricht habe am Wochenende eingeschlagen wie eine Bombe, heißt es in einem Flugblatt der IG Metall. In der Stahlsparte von Thyssenkrupp arbeiten etwa 27.000 Menschen, ungefähr 13.000 davon in Duisburg. Thyssenkrupp Steel hatte vor zwei Wochen den deutlichen Abbau von Stahlerzeugungskapazitäten am Standort Duisburg um mindestens 17 Prozent angekündigt. Das würde dann auch einen Abbau von Arbeitsplätzen zur Folge haben. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden, heißt es von den Verantwortlichen. Einzelheiten stehen noch nicht fest.