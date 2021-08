Essenerin und ihre Tochter können aus Kabul flüchten

Die Frau war vor drei Monaten mit ihrer sechsjährigen Tochter nach Kabul gereist, um sich dort um ihre kranke Mutter zu kümmern. Nachdem der 29-Jährigen vor Ort die Papiere geklaut worden waren, hatte sie erst am Montag nach langem Hin und Her endlich alle Dokumente für die Rückreise zusammen. Diese scheiterte allerdings am Chaos auf dem Flughafen in Kabul.

Die Arbeitskollegen der Frau in Essen setzten alles daran, Mutter und Tochter heil nach Deutschland zurückzuholen. Die 29-Jährige arbeitet in einer Zahnarztpraxis in Frohnhausen. Ihre Kollegen hatten unter anderem den Essener Bundestagsabgeordneten Matthias Hauer eingeschaltet. Der konnte der Zahnarztpraxis die Adresse einer sicheren Sammelstelle in Kabul weitergeben. Dorthin konnten Mutter und Tochter flüchten und bekamen dann Hilfe durch die Bundeswehr. Heute Nachmittag (18.8) fliegen sie von Usbekistan zurück nach Deutschland und landen dann in Frankfurt.