Umweltschutz: Karl-Ziegler-Schule erfolgreich

Die Teams haben digitale Ideen für mehr Umweltschutz entwickelt und wurden zur Abschlussveranstaltung nach Düsseldorf eingeladen. Jede Finalgruppe erhält 700 Euro, um ihr Projekt weiterzuentwickeln. Am 19. März 2026 präsentieren die Teams ihre Ideen vor einer Jury. Die drei besten Schulen gewinnen jeweils 1.000 Euro. Der Wettbewerb soll zeigen, wie kreativ und engagiert Schülerinnen und Schüler beim Klimaschutz sind.