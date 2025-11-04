Navigation

Umweltschutz: Karl-Ziegler-Schule erfolgreich

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 14:00

Die Mülheimer Karl-Ziegler-Schule steht im Finale des Schulwettbewerbs „DIGIGREEN“. Sie gehört zu insgesamt zehn Schulen, die sich qualifiziert haben.

© Martin Möller /Funke Foto Services

Die Teams haben digitale Ideen für mehr Umweltschutz entwickelt und wurden zur Abschlussveranstaltung nach Düsseldorf eingeladen. Jede Finalgruppe erhält 700 Euro, um ihr Projekt weiterzuentwickeln. Am 19. März 2026 präsentieren die Teams ihre Ideen vor einer Jury. Die drei besten Schulen gewinnen jeweils 1.000 Euro. Der Wettbewerb soll zeigen, wie kreativ und engagiert Schülerinnen und Schüler beim Klimaschutz sind.

skyline