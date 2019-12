Überraschende Wende in Sachen VHS

Die Sanierung der VHS istwohl vom Tisch. Der Rat hat am Abend nach hitziger Debatte keine neue Prioritätenliste für Investitionen verabschiedet. Damit ist die millionenschwere Sanierung der Volkshochschule am Standort in der Müga nicht gesichert.

