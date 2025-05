Millionen vom Bund für Sporthalle in der Altstadt

Das Geld stammt aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Durch den Bescheid können die Pläne für den Baustart im Jahr 2026 jetzt weiter vorangetrieben werden, sagt die Stadt. Die Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße soll durch einen Aufzug und verbesserte Sanitäranlagen barrierefrei gemacht und auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Sportstätte soll auch nachhaltiger werden, durch Dämmung von Dach, Fassade und Boden. Außerdem ist eine neue Heizungs- und Lüftungsanlage und eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher geplant. Die Sanierung der Sporthalle wird laut Stadt rund 6,3 Millionen Euro kosten. Wovon jetzt mehr als die Hälfte aus den Fördermitteln bezahlt werden kann. Die zentral in der Stadtmitte gelegene Sporthalle ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Treffpunkt für den Schul- und Vereinssport in unserer Stadt.