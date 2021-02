Über 80-Jährige bekommen erste Corona-Impfung

Die Impfungen starten am Montag. Dann öffnet das Impfzentrum auf dem ehemaligen Tengelmann Gelände an der Wissollstraße in Speldorf. Das hätte eigentlich schon vorgestern passieren sollen. Wegen der Lieferengpässe der Impfstoff-Hersteller hatte das Land NRW den Start der Impfzentren aber um eine Woche nach hinten verschoben. Seit gestern sind außerdem weitere Impftermine freigeschaltet worden. Zuletzt waren Buchungen nur bis zum 12. April möglich. Jetzt gibt es laut Kassenärztlicher Vereinigung für Erstimpfungen Termine bis Ende April, für Zweitimpfungen bis Ende Mai.





Alle Infos der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zur Terminvereinbarung für die Corona-Impfung gibt es hier:

https://www.kvno.de/aktuelles/aktuelles-detail/nachricht/so-kommen-sie-an-ihren-impftermin-online-und-telefonisch