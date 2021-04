Mehrfach-Termine bremsen das Impftempo

Mülheims Impfärzte appellieren: Bitte nicht bei verschiedenen Stellen Corona-Impftermine ausmachen. Das passiert in letzter Zeit immer häufiger. Wer dran ist mit Impfen, lässt sich über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein einen Termin geben, versucht aber auch über seinen Haus- oder Facharzt an eine Impfung zu kommen. Genommen wird dann, was am schnellsten geht.

© Lutz von Staegmann/FUNKE Foto Services