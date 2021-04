Zahl der Corona-Toten steigt auf 212

In Mülheim gibt es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Das meldet der Krisenstab der Stadt (Stand 23.4. 6 Uhr ). Damit gibt es seit Beginn der Pandemie in Mülheim jetzt 212 Verstorbene. Als nachweislich und akut infiziert gelten in unserer Stadt heute 637 Menschen.

