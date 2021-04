Über 80 Anbieter online entdecken

Am 4. Mai werden sich online über 80 Anbieter von beruflichen Weiterbildungen online präsentieren. Wer auf der Suche ist, kann über einen Videochat fragen stellen und sich informieren. Alle Weiterbildungen, die auf der Messe angeboten werden, können über Bildungsgutscheine von der Agentur oder dem Jobcenter finanziert werden, heißt es. Die Messe richtet sich auch an Arbeitgeber, die für ihr Beschäftigten passende Weiterbildungsangebote suchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer an der Messe teilnehmen will, kann sich einfach zuschalten.