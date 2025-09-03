U16-Wahl läuft heute und morgen
Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 09:04
Um auch Jugendlichen in Mülheim eine Stimme zu geben, richtet der Jugendstadtrat heute (3.9.) und morgen (4.9.) ein Wahllokal für unter 16-Jährige ein. Das hat die Stadt angekündigt. Junge Menschen sollen dort mit ihrer Wahlentscheidung deutlich machen können, welche Themen ihnen in Mülheim wichtig sind. Geöffnet ist es im "Next.Up – Jugendbeteiligungstreff“ (Hans-Böckler-Platz 2a, neben dem Jugendzentrum together e.V. am Regenbogenplatz) am Mittwoch, 3. September von 13.00 bis 17.00 Uhr und am Donnerstag, 4. September von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Für Jugendliche wurde zudem ein Speeddebating organisiert. Dazu lädt der Jugendstadtrat am Montag (8.9.) um 11.30 Uhr in den „Next.Up – Jugendbeteiligungstreff“ ein (Hans-Böckler-Platz 2a, direkt am Forum, neben dem Jugendzentrum together e.V. am Regenbogenplatz). Die Veranstaltung Speed-Debating bietet Jugendlichen die Möglichkeit, in kurzen Gesprächsrunden von jeweils fünf Minuten direkt mit jungen Vertretern verschiedener Parteien ins Gespräch zu kommen.