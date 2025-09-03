U16-Wahl läuft heute und morgen

Um auch Jugendlichen in Mülheim eine Stimme zu geben, richtet der Jugendstadtrat heute (3.9.) und morgen (4.9.) ein Wahllokal für unter 16-Jährige ein. Das hat die Stadt angekündigt. Junge Menschen sollen dort mit ihrer Wahlentscheidung deutlich machen können, welche Themen ihnen in Mülheim wichtig sind. Geöffnet ist es im "Next.Up – Jugendbeteiligungstreff“ (Hans-Böckler-Platz 2a, neben dem Jugendzentrum together e.V. am Regenbogenplatz) am Mittwoch, 3. September von 13.00 bis 17.00 Uhr und am Donnerstag, 4. September von 14.00 bis 18.00 Uhr.





© Ralf Geithe - Fotolia