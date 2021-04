Türen des Aufzugs defekt

Der Aufzug am Radschnellweg in der Mülheimer Innenstadt funktioniert aktuell mal wieder nicht. Unbekannte haben sich an den Türen zu schaffen gemacht, sagt die Stadt. Jetzt ist die Türmechanik kaputt. Wir warten auf bestellte Ersatzteile. Sobald sie da sind, werden sie eingebaut. Der Fahrstuhl am RS1, schräg gegenüber vom Rathaus, kann deswegen frühestens nächste Woche wieder in Betrieb genommen werden.

