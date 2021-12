TSV Viktoria startet zweite Impf-Aktion

Wer sich impfen lassen möchte, soll sich vorher per Mail anmelden unter info@tsv-viktoria.de. Treffpunkt ist Morgen von 14.30 Uhr bis 20 Uhr das Technikum in der Parkstadt Mülheim, dem ehemaligem Tengelmann-Gelände. Bereits am 11. Dezember hat der TSV erfolgreich eine Impfaktion auf die Beine gestellt. Fast 100 Personen konnten hier geimpft werden.