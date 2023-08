Sport und Spaß am Samstag in der Parkstadt

Morgen (26.8.) veranstaltet der TSV Viktoria Mülheim ein großes Sport- und Familienfest in der Parkstadt in Mülheim-Speldorf. Das Ganze soll auf der Veranstaltungswiese an der Wissollstr./Ecke Veilchenweg stattfinden.

© Martin Möller / Funke Foto Services