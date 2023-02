Banksy-Ausstellung hat zahlreiche Besucher angelockt

Nach insgesamt 103 Öffnungstagen hat sich die Ausstellung über den weltberühmten Graffiti-Künstler und Maler Banksy aus dem Ruhrgebiet verabschiedet. Mehr als 150 Werke von Banksy gab es in Mülheim zu sehen: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen. Mit über 1,2 Million Besucher seit der Weltpremiere im März 2021 in München zählt sie zu den publikumsstärksten und weltweit erfolgreichsten Ausstellungen über den Street-Art-Superstar. Demnächst wird die Ausstellung in Köln und Frankfurt zu sehen sein.