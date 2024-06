Trinkwasser wird teurer

Trinkwasser wird in Mülheim ab Juli teurer. Das hat der Versorger RWW angekündigt. Demnach steigt der Preis ab dem 1.Juli um vier Prozent. Laut RWW liegen die monatlichen Mehrkosten für Haushalte in Mehrfamilienhäusern bei weniger als einem Euro. In einem Achtfamilien-Haus seien es 71 Cent, in einem Drei-Familienhaus werden es demnach 88 Cent sein.

© Volker Herold/FUNKE Foto Services