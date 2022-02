Trauungen am 02.02.2022

Eigentlich gibt es Termine immer nur mittwochs, freitags und samstags. Bei besonderen Daten - wie heute - werden aber Ausnahmen gemacht. 14 Hochzeiten sind für den 22.02.2022 geplant - auch im Rathaus und im Schloß Styrum. Auch beliebt in diesem Jahr: der 22.10.2022. Insgesamt bietet das Mülheimer Standesamt in diesem Jahr rund 1.600 Hochzeitstermine an. Wer einen reservieren möchte, kann das über den Online-Traukalender der Stadt.