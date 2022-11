Trauerbegleitung mit Hoffnungspreis gewürdigt

Der Ökumenische Hoffnungspreis der Mülheimer Kirchen geht in diesem Jahr an die Ehrenamtlichen in der Trauerbegleitung. Verliehen wurde der Preis im Rahmen des Neujahrsempfangs der Evangelischen und Katholischen Kirche.

© Martin Möller / Funke Foto Services