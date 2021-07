Trainings beim Verein buchbar

Das Training findet in zwei Teilen statt (Coronabedingungen werden eingehalten). Dabei werden zum einen Verkehrssituationen geübt. Zum anderen werden aber auch Bewegung und Balance trainiert. Gerade Balancetraining seit wichtig für das richtige Verhalten auf und an der Straße, heißt es. Die Trainings werden i.d.R. für Vorschulkinder angeboten, aber auch für den U3-Bereich in Kitas. Wer so ein Training buchen möchte, kann sich unter der 0208 - 44491560 melden.