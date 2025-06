Firmenlauf: Schon jetzt Teilnehmerrekord

Bislang haben sich über 3.600 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 150 Teams registriert, heißt es. Das sind so viele wie noch nie. Die Am 2. Juli startet die erste Welle der Läufer um 19 Uhr. Zwei weitere folgen im Abstand von jeweils drei Minuten. Start ist an der Hochschule Ruhr West. Von dort aus geht es über 5,6 km über RS1, Ruhrinsel, Schloßbrücke bis zum Ziel im Darlington Park. Anschließend stehen After-Run-Party und Siegerehrung auf dem Programm. Anmeldungen sind weiter möglich. Radio Mülheim ist wie gewohnt mit einem eigenen Team am Start.