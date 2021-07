Tote Prostituierte: Keine Hinweise auf Straftat

In Essen ist gestern Abend (11.7.) gegen 19.15 Uhr eine tote Frau gefunden worden. Die 53-jährige Prostituierte lag in einem Bordell in der Stahlstraße im Rotlichtviertel, sagt die Polizei.

© studio v-zwoelf - stock.adobe.com