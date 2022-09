Tödlicher Unfall auf der A40

Auf der A40 in Mülheim ist am Wochenende ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Passiert war das laut Feuerwehr am Freitagabend. Der 30jähriger Motorradfahrer war mit seiner Maschine in Höhe der Ausfahrt Styrum gestürzt und unter die Leitplanken geraten.

© Radio Mülheim