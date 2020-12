Tipps zum Geschenke-Umtausch

Weihnachtsgeschenke umtauschen ist aktuell nicht so einfach. Die Geschäfte in Mülheim sind im Lockdown. Wer die Wunsch-CD doppelt unterm Baum hatte oder die Farbe des Schals nicht mag, muss sich mindestens noch bis zum 10. Januar gedulden. So lange bleiben die Läden auf jeden Fall noch zu. Die Verbraucherzentrale geht aber davon aus, dass die Händler sich danach kulant zeigen.

© Jürgen Theobald/FUNKE Foto Services