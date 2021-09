Theo bleibt am Boden

Wir brauchen immer unsere komplette Mannschaft von 25 Mann für die Flüge des Luftschiffs, sagt Frank Peylo von der WDL Luftschiffgesellschaft am Flughafen Essen/Mülheim. Alle sind beim Luftfahrt Bundesamt gemeldet, zertifiziert und qualifiziert. Es kann nicht ohne weiteres einfach jemand für sie einspringen. Für Theos Flüge ist aber im Team nicht jede Position mehrfach besetzt. Fallen also bestimmte Mitarbeiter aus und lassen sich nicht ersetzen, muss Theo am Boden bleiben. Das ist laut WDL aktuell der Fall, da mehrere Mitarbeiter krank ausfallen oder Urlaub haben.