Testzentrumsbetreiber festgenommen

Es geht um das Testzentrum Ruhr und das Testzentrum am Rhein-Ruhr-Zentrum. Außerdem hat der Mann noch ein weiteres Testzentrum in Neuss betrieben. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Er soll deutlich mehr Corona-Schnelltests abgerechnet haben, als in seinen Testzentren gemacht wurden. Die drei Testzentren waren am Donnerstag von der Polizei Essen-Mülheim und der Polizei Düsseldorf durchsucht worden. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Fälle im Ruhrgebiet

Bereits seit Juni wird wegen ähnlicher Vorwürfe auch gegen eine Betreiberfirma mit Sitz in Bochum ermittelt. Auch hier sitzen die Beschuldigten in Untersuchungshaft.