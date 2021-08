Testzentrum nach Betrugsverdacht wieder offen

Das Testzentrum am Einkaufszentrum hatte zuletzt nicht mehr aufgemacht. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt wegen Betrugs gegen den Betreiber. Es besteht der Verdacht, dass er bei der Kassenärztlichen Vereinigung mehr Tests abgerechnet hat, als stattgefunden haben. Ende Juli saß der 42-Jährige deswegen kurzzeitig in Untersuchungshaft. Er ist unter Auflagen wieder freigelassen worden, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen ihn laufen aber aktuell noch weiter. Der Betreiber hatte außerdem noch ein Testzentrum am Fünter Weg in Mülheim. Das bleibt erst mal geschlossen.