Termin für den nächsten RUNschnellweg steht

Die Veranstalter des RUNschnellweg ziehen eine zufriedene Bilanz zum Lauf am Wochenende. Über 1.000 Läufer haben sich am späten Samstagnachmittag von der Essener Funke-Zentrale aus in Bewegung gesetzt.

© bunert Events GmbH, Stefan Brüggemann