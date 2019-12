Termin für 4. Mülheimer Firmenlauf steht

Am 12. Mai 2020 werden Tausende Läufer zwischen Hochschule Ruhr West und Schloß Broich unterwegs sein. Die Strecke bleibt die gleiche, wie in diesem Jahr. Der Start soll in zwei Wellen erfolgen: die erste für ambitionierte Läufer, die zweite etwas gemütlicher.

