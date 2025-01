Mülheimer Firmenlauf: Anmeldungen möglich

Der mittlerweile 9. Mülheimer Firmenlauf startet am 2. Juli. Die Strecke ist rund 5,5 Kilometer lang. Start ist an der Hochschule Ruhr West. Von dort aus geht es über Asphalt- und Schotterwege bis zum Ringlokschuppen. Im letzten Jahr sind 3.700 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen - ein neuer Rekord. In diesem Jahr soll die Anmeldung einfacher laufen. Jede Firma benennt einen Teamcaptain, der dann die Sammelanmeldung übernimmt. Ansonsten ist wieder das bewährte Team mit an Bord. Nach dem Lauf ist auch wieder eine After-Run-Party geplant.