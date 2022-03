Tempolimit auf A40 wird wieder angehoben

Viele Autofahrer wundern sich, warum das immer noch gilt. Die Autobahn GmbH teilt auf Anfrage mit, dass noch abschließend getestet werden muss, ob der neue Belag griffig genug ist. Das soll in diesen Tagen passieren. Anfang April soll auf der A40 in dann wieder Tempo 100 gelten, zumindest auf den Abschnitten, auf denen das auch vor den Herbstferien so war.