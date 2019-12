Tee und Suppe auch am Oberhausener Hauptbahnhof

Die Bürgerinitiative "Solidarität in Mülheim" will Ihr Engagement ausweiten. Auch Obachlose in Oberhausen sollen in der kalten Jahreszeit etwas Warmes zu Essen bekommen. Die Initiative will an den Weihnachtstagen oder kurz danach damit anfangen, am Oberhausener Hauptbahnhof Tee und Suppe zu verteilen.

© Martin Möller / Funke Foto Services