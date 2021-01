"Solidarität in Mülheim" für Engagementpreis nominiert

Unter dem diesjährigen Motto "Engagierte Nachbarschaft" sind 134 Bewerbungen eingegangen. Zwölf haben jetzt die Chance auf eine Auszeichnung - darunter der Verein "Solidarität in Mülheim". Die Mitglieder stehen jeden Tag um 18.30 Uhr an den Hauptbahnhöfen in Mülheim und Oberhausen und verteilen Essen an Obdachlose. Der Kontakt mit uns ist manchmal der einzige soziale Kontakt, den die Obdachlosen haben, heißt es vom Verein. Wir bieten eine Nachbarschaft für Menschen, die keine Nachbarschaft haben.

"Engagement des Monats"

Im Laufe des Jahres wird jeden Monat eins der zwölf nominierten Projekte im Internet vorgestellt. "Solidarität in Mülheim" macht jetzt im Januar den Anfang. Ende des Jahres werden dann die drei Preisträger ausgewählt: Einen bestimmt eine Jury, ein weiterer wird über eine Online-Abstimmung ausgewählt und einer bekommt einen Sonderpreis der NRW-Stiftung.

Hier wird der Verein "Solidarität in Mülheim" auf der Seite "engagiert-in-nrw.de" vorgestellt.