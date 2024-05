Eine Woche Feste zur Nachbarschaft

Motto aller Veranstaltungen ist, Nachbarschaft zu entdecken und zu erleben, heißt es. Im Mittelpunkt steht auch das Zusammenleben verschiedener Nationen udn Generationen. Geplant sind u.a. Begegnungen auf den Marktplätzen in Heißen und Saarn oder auch eine Lesung in einer Buchhandlung. In Mülheim hat sich vor einigen Jahren auf Initiative des Netzwerks der Generationen eine Gruppe von „Nachbarschaftsaktiven“ gebildet, die auch die diesjährigen Feierlichkeiten in Mülheim rund um den Nachbarschaftstag organisieren, sagt die Stadt. Das Fest der Nachbarn gibt es europaweit schon seit 25 Jahren. Inzwischen wird es immer Ende Mai in über zwanzig Ländern gefeiert. Hier gibt es alle Infos.