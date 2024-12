Straßenbahnfreunde spenden neues Gleis

Mit der Hilfe von Spendengeld können Straßenbahnen ab sofort über ein neues Gleis in die Alte Dreherei fahren. Das hat der Trägerverein "Haus der Vereine in der Alten Dreherei" mitgeteilt. Der Verein aus ehrenamtlichen wartet und pflegt historische Straßenbahnen der Ruhrbahn und hat sich dafür gegründet und in der Alten Dreherei niedergelassen. Passend zum 150jährigen Geburtstag der Alten Dreherei kann ab morgen (18.12.) um 14:30 Uhr die erste Straßenbahn auf eigenen Rädern ins Industriedenkmal rollen.

© FUNKE Foto Services - Martin Möller