Teams für Drachenboot-Indoor Cup gesucht

Anmelden könnt ihr euch online hier:





http://www.djk-ruhrwacht.de/events/drachenboot-indoor-cup/online-anmeldung/oder über die DJK Ruhrwacht App (Verfügbar im App- und Play-Store) anmelden.





In den Vorläufen werden die Teams in Gruppen eingeteilt und jeder paddelt gegen jeden, um Punkte. Die besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals. Ab dort paddeln die Teams bis zum Finale in K.O.-Duellen die Platzierungen aus. Die Technik, mit der die Rennen ausgetragen werden, ist ausgeklügelt und wurde von den Mitgliedern der DJK Ruhrwacht e. V. entwickelt. Dabei liegen beide Drachenboote parallel zueinander im Wasser und sind durch ein Seil am Heck miteinander verbunden. Ähnlich dem Tauziehen, geht es auf Kommando los und beide Teams geben ihr Bestes.





Informationen zum Drachenboot-Indoor Cup erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim, dienstags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr persönlich oder telefonisch unter 0208-483071.