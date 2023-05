Tausende Ruhrbahn-Kunden mit DeutschlandTicket unterwegs

Rund 20 Prozent von ihnen haben sich das Ticket digital aufs Smartphone geholt. Außerdem hätten rund 90 Prozent der Ruhrbahn-Kunden ihre schon bestehenden Abos in Deutschland-Tickets umgewandelt. Das Ticket gibt es für 49 Euro im Monat im Abo. Damit kann der Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland genutzt werden. Gerade zum Start nach dem 1. Mai hat es laut Ruhrbahn lange Schlangen an den KundenCentern gegeben. Mittlerweile sei der Andrang wieder etwas abgeebbt.