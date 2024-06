Tarifabschluss: Mehr Geld und Respekt für Bauarbeiter

Der neue Tarifabschluss bringe neben volleren Lohntüten auch Respekt für die Arbeit auf dem Bau. Im nächsten April und im April 2026 würden die Löhne außerdem jeweils noch einmal steigen. Auch für Azubis wird es attraktiver, heißt es. Wer in einem Bauunternehmen in Mülheim seine Ausbildung macht, gehe jetzt im ersten Jahr schon mit 1.080 Euro pro Monat nach Hause. In den 119 Baubetrieben in Mülheim arbeiten rund 1.750 Beschäftigte. Außerdem machen dort 59 junge Menschen ihre Ausbildung. Die IG BAU ruft jetzt alle Bau-Beschäftigten zum „Lohn-Check“ auf. Das zusätzliche Geld müsste jetzt im Juni schon auf dem Konto eingehen.